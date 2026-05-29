У Вінниці пасажири побили водійку трамвая під час роботи

колаж: glavcom.ua (ілюстративний)
Медики надали працівниці Вінницької транспортної компанії допомогу

У Вінниці чоловік і жінка побили водійку трамвая під час роботи. Інцидент стався 28 травня близько 22:00 на зупинці «Дев'ятий мікрорайон» під час висадки пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку транспортну компанію.

«За попередньою інформацією, чоловік і жінка почали наносити тілесні ушкодження водійці після ситуації, пов’язаної з роботою автоматичної системи дверей трамвая. У вагонах цього типу двері працюють автоматично: пасажири відкривають їх за допомогою кнопок зовні та всередині салону. Під час зачинення спочатку піднімається висувна підніжка, після чого зачиняються двері. Водій не керує цими процесами вручну та не має можливості окремо керувати підніжкою», – йдеться у повідомленні.

Медики надали працівниці Вінницької транспортної компанії допомогу: у неї садна та гематоми обличчя, забій грудної клітки, різке підвищення артеріального тиску. Від госпіталізації вона відмовилася.

«Через це побиття рух трамваїв був зупинений орієнтовно на півтори години. Фахівці Вінницької транспортної компанії перевірили дверні механізми та систему блокування вагона. Обладнання справне», – додається у заяві.

Поліція з’ясовує всі обставини події.

«Вінницька транспортна компанія сприятиме розслідуванню та наполягатиме на законному покаранні осіб, які вчинили напад. Насильство щодо людини на робочому місці неприпустиме. Закликаємо пасажирів дотримуватися взаємоповаги, користуватися автоматичними системами громадського транспорту уважно, а в конфліктних чи небезпечних ситуаціях звертатися до поліції, медиків або відповідних служб», – наголосила компанія.

До слова, у Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали 19-річного киянина, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував погром у торговельній залі. До поліції надійшло термінове повідомлення від працівників магазину, які поскаржилися на неадекватного покупця, що трощить майно та лізе у бійку.

Теги: Вінниця бійка

