У Вінниці створили обласний Центр інфекційних хвороб

Нині там розгорнуто 90 ковідних ліжок, ще 80 планується розгорнути найближчим часом

Він запрацює на базі обласного клінічного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом

Вінницька обласна рада сьогодні, 26 лютого, під час чергової сесії ухвалила рішення про створення обласного клінічного Центру інфекційних хвороб.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу облради.

Згідно з рішенням облради новий заклад створюється на базі обласного клінічного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Разом з тим він і надалі обслуговуватиме людей, увійшовши до структури Центру інфекційних хвороб.

Керівника медичного закладу Ігоря Матковського депутати зобов’язали у місячний термін забезпечити державну реєстрацію Статуту, викладеного в новій редакції, і надати копію зареєстрованого Статуту управлінню спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

Обласна інфекційна лікарня працюватиме у вивільнених приміщеннях психіатричної лікарні №2, що у Медмістечку. Нині там розгорнуто 90 ковідних ліжок, ще 80 планується розгорнути найближчим часом.

Нагадаємо, станом на ранок 26 лютого на Вінниччині зафіксовано 35 360 випадків інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 738 за добу.