КНДР отримає близько 1,7 млн доз вакцин AstraZeneca

Вакцину від коронавірусу поставлять у КНДР із лютого до травня

Вакциною в рамках COVAX у Північній Кореї зможуть прищепити 852 тис. людей

Північна Корея отримає близько 1,7 млн доз вакцин проти Covid-19 у рамках міжнародної програми COVAX.

Згідно з планом розподілу вакцин, оприлюдненим COVAX, з лютого до травня в КНДР буде поставлено 1,704 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca. Цього вистачить, щоб прищепити близько 852 тис. людей.

Північна Корея належить до 92 країн із низьким рівнем добробуту, що підпадають під дію плану COVAX щодо забезпечення рівного доступу до вакцин від коронавірусу.

Пхеньян не повідомляв про виявлені випадки зараження Covid-19 у країні, але з початку 2020 року у КНДР діють жорсткі противірусні заходи і закриті кордони.

В рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India.

Covax - глобальна ініціатива щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. 23 лютого наша країна отримала першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна