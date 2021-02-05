Домашнє насильство: вінничани можуть анонімно розповісти про це в онлайн-щоденнику

Багато історій жертв насильства схожі між собою, тому на платформі вони виділяються в спецкатегорії

На платформі можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися за допомогою

В Україні запустили онлайн-платформу для жертв домашнього насильства «Мені здається».

Це щоденник, де постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти про свою проблему, повідомили на сторінці Міністерства юстиції.

Також на платформі можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися за допомогою.

«Мені здається» – це своєрідний щоденник, на сторінках якого постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти свою історію та прочитати розповіді тих, хто так само переживає важкий етап.

Багато історій жертв насильства схожі між собою, тому на платформі вони виділяються в спецкатегорії. Також кожна людина, яка пише свою історію, за бажанням може залишити свої дані для зворотного зв'язку. Кожна історія опублікована абсолютно анонімно, однак публікацією можна поділитися в соціальних мережах і мессендежерах.

Крім того, на платформі можна знайти контакти спеціальних служб, куди можна звернутися за допомогою в разі домашнього насильства.

Користувачі мають право не повідомляти особисту інформацію та конфіденційну інформацію про інших реальних осіб.

На сайті діє модерація. Не можуть бути опубліковані дописи, які містять нецензурні вислови, справжні імена та прізвища людей; історії, які можуть образити почуття інших осіб. Проте, якщо хтось має бажання, щоб його чи її історію почули якнайбільше людей, і готові говорити про неї публічно, ви можете залишити свою електронну адресу у формі для реєстрації, зробивши мітку «Готова говорити».

Нагадаємо, на Одещині двох чоловіків притягнуть до відповідальності за домашнє насильство.