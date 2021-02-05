Зловмисник раніше судимий за зґвалтування та незаконне зберігання зброї

Він примусив потерпілу розповісти, де знаходяться заощадження родини

У Вінниці затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу.

Чоловік з пістолетом увірвався до будинку 21-річної жительки Гавришівки, повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.

Дівчину катував та примусив розповісти, де знаходяться заощадження родини.

На спецлінію 102 вранці подзвонила матір потерпілої. Жінка повідомила, що близько 6-ї години ранку, коли її з чоловіком не було вдома, невідомий зірвав замок на вхідних дверях та з пістолетом увірвався до будинку. Там знаходилася її дочка. Нападник зв’язав дівчину та, погрожуючи вбивством, забрав понад 100 тисяч гривень, 700 доларів США та особисті речі.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, оперативники провели комплекс розшукових заходів, перевірили всіх чоловіків, які приїздили в село та підпадали під опис зловмисника. Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника та затримати його. Ним виявися житель Вінниці, раніше судимий за зґвалтування та незаконне зберігання зброї.

Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні затриманого, слідчі вилучили речові докази, які свідчать про його причетність до розбійного нападу.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За такий злочин передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство клопотатиме в суді про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Вінниччині поліція викрила підпільний гральний заклад.