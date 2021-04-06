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    На Вінниччині чоловіка завалило землею на будівництві (фото)

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    Наскільки серйозні травми отримав чоловік, наразі не повідомляють - На Вінниччині чоловіка завалило землею на будівництві (фото)

    Наскільки серйозні травми отримав чоловік, наразі не повідомляють

    фото: vn.dsns.gov.ua

    Робітника внаслідок зсуву землі засипало на глибині близько чотирьох метрів

    На будівництві супермаркету у Тростянці на Вінниччині сьогодні землею завалило людину. На місце події о 14:35 викликали рятувальників. Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС в області, робітника внаслідок зсуву землі засипало на глибині близько чотирьох метрів.

    Бійці ДСНС відкопали потерпілого 27-річного місцевого жителя й передали його лікарям екстреної медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували. Наскільки серйозні травми він отримав, наразі не повідомляють.

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    На Вінниччині чоловіка завалило землею на будівництві (фото)
    На Вінниччині чоловіка завалило землею на будівництві (фото)

    Тим часом, «Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно і призвела до сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя біля міста Славгород у Синельниківському районі. Попередні висновки службового розслідування причин аварії – грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

    Теги: ДСНС аварія розслідування Вінниччина чоловік
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