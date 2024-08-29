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Двоє вінничан вимагали гроші у малозабезпечених сімей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Двоє вінничан вимагали гроші у малозабезпечених сімей
Чоловікам загрожує 7-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Вінницька прокуратура

Зловмисники вимагали від малозабезпеченого подружжя купити або продати частку квартири на невигідних умовах

У Вінниці повідомлено про підозру двом чоловікам, які вимагали гроші у малозабезпечених сімей. Про це повідомляє Вінницька прокуратура

Чоловіки розробили схему для незаконного збагачення, вимагали від малозабезпеченого подружжя купити або продати частку квартири на невигідних умовах.

«Протягом травня-серпня цього року зловмисники, спілкуючись з потерпілим подружжям зазначали, що один із них є співвласником квартири у Вінниці, в якій мешкали потерпілі. Фігуранти провадження вимагали у потерпілих вчинення дій майнового характеру – викупу ними спільної часткової власності (1/8) квартири, що перебуває у  власності одного з підозрюваних по завищеній ціні або продати йому спільну часткову власність (3/4) квартири по явно заниженій ціні», – йдеться в повідомленні.

Після відмови зловмисники почали чинити стосовно подружжя психологічний тиск, систематично погрожували і заподіяли чоловікові та жінці тілесні ушкодження, пошкодили їхні меблі, особисті речі та побутову техніку. Крім того, останні перед потерпілими хизувалися тісними зв’язками з правоохоронними органами Вінниччини.

У ході обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах чоловіків вилучені грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, розписки фізичних осіб, інші речові докази.

Двоє вінничан вимагали гроші у малозабезпечених сімей фото 1
Двоє вінничан вимагали гроші у малозабезпечених сімей фото 2

Чоловіки були затримані під час чергового нападу, наразі під вартою, їм загрожує 7-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, перевіряються й інші можливі факти вчинення підозрюваними аналогічних кримінальних правопорушень із залученням співучасників, пов’язаних з незаконним заволодінням нерухомим майном з метою власного незаконного збагачення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активом та стягнув в дохід держави квартиру вартістю понад 1,2 млн грн неподалік Вінниці, яку записали на батька керівника ТЦК Романа Потерлевича – 64-річного пенсіонера Миколу Потерлевича. 

Теги: прокуратура гроші Вінниччина

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