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Збільшення допомоги Україні та запобіжний захід очільнику АМКУ. Головне за 28 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Збільшення допомоги Україні та запобіжний захід очільнику АМКУ. Головне за 28 серпня
Члени Альянсу погодилися координувати безпекову допомогу та підготовку для України
фото: nato.int

Члени Північноатлантичного договору на засіданні Ради Україна – НАТО підтвердили свої зобов’язання посилити оборону України після масованої російської атаки 26 серпня

Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку. Країни НАТО підтвердили збільшення допомоги Україні. Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету. «Главком» склав добірку новин 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій: 

Країни НАТО підтвердили збільшення допомоги Україні: заява Столтенберга

Члени Північноатлантичного договору на засіданні Ради Україна – НАТО підтвердили свої зобов’язання посилити оборону України після масованої російської атаки 26 серпня. Про це повідомляється на сайті НАТО.

Засідання було скликане на прохання України. На ньому союзники «рішуче засудили невибіркові удари Росії» по цивільних та інфраструктурі та підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні.

«Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу», – закликав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Зеленський розповів, як ЗСУ просуваються на Курщині

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема про стан справ на Донеччині та у Курській області РФ. Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні 28 серпня.

«Покровський та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції», – сказав Зеленський.

Також Головком доповів щодо операції в Курській області.

Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн. 

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 30,3 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні.

Операція на Курщині: ЦРУ зробило невтішний прогноз для росіян

Російська армія може здійснити спробу контрнаступу з метою повернення під контроль територій в Курській області. Про це заявив заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен, повідомляє Reuters. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче якнайшвидше вибити українські сили з Курщини, проте на практиці його армія, швидше за все, зіткнеться з «важкими боями».

Як додав заступник директора ЦРУ, українські воїни мають намір ще «якийсь період часу» утримувати під своїм контролем російську територію.

Він також зазначив, що главі Кремля доведеться мати справу з наслідками після того, як Росія втратила контроль над частиною Курської області.

У Десні під Києвом виявили отруйні речовини з Росії? Екологи з'ясували, чи є загроза (оновлено)

Десна – одна з найбільших річок України, є правою притокою Дніпра
Десна – одна з найбільших річок України, є правою притокою Дніпра
фото з відкритих джерел

У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається течією з-під російського кордону. Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

За його словами, 26 серпня було проведено позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, під час якого вирішили заборонити для мешканців купання та вилов риби у Десні.

Однак згодом Олексій Момот свій пост видалив. 

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

Форма українських спортсменів роздратувала чиновників Міжнародного паралімпійського комітету

Збірна України перед початком Паралімпіади в Парижі вперше представила форму, в якій спортсмени змагатимуться на Іграх. Відеопрезентацію одягу спортсменів опублікував голова Національного паралімпійського комітету (НПК) України Валерій Сушкевич.

Він зауважив, що форму більше двох місяців відмовлялись затвердити чиновники Міжнародного паралімпійського комітету, заявляючи, що вона «занадто політична».

«Категорично забороняли на формі мапу суверенної незалежної України, але ми пробили наші вимоги, щоб Україна у міжнародно визнаних кордонах була на нашій формі. Стверджували, що наша форма має занадто військовий дизайн і забороняли додатковий зелено-військовий колір, який з’явився на нашій формі. Ми змогли довести нашу юридичну правоту і українське сприйняття всіх кольорів нашої форми!», – написав Сушкевич.

 Паралімпійські ігри у Парижі відбудуться з 28 серпня по 8 вересня. В Україні змагання та урочисті церемонії відкриття та закриття Ігор покажуть безплатно.

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Теги: розвідка росія армія путін прокурор Антикорупційний суд диктатор британська розвідка

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