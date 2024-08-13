Іноземні інвестори вивели з Китаю рекордну кількість грошей – Bloomberg

Доки іноземні інвестори йдуть із Китаю, китайські компанії навпаки – інвестують за кордон рекордні $71 млрд

Закордонні компанії вивели рекордні $15 млрд із Китаю у другому кварталі 2024 року. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Державного управління валютного контролю.

Зазначається, що зобов'язання Китаю за прямими інвестиціями в його платіжному балансі впали майже на $15 млрд за період з квітня по червень, що стало лише другим випадком, коли цей показник став від'ємним. За перші шість місяців він скоротився приблизно на $5 млрд.

«Іноземні інвестори «витягли» рекордну кількість грошей з Китаю в минулому кварталі, ймовірно, відображаючи глибокий песимізм щодо другої за величиною економіки світу», – пишуть журналісти Bloomberg.



Прямі іноземні інвестиції в Китай протягом першого півріччя 2024 року були найнижчими з початку пандемії у 2020 році. Якщо падіння продовжиться до кінця року, це буде перший річний чистий відтік капіталу щонайменше з 1990 року, коли почався збір даних.



Bloomberg зазначає, що іноземні інвестиції в Китай в останні роки різко скоротилися після того, як у 2021 році досягли рекордного показника в $344 млрд.



Китайські вихідні інвестиції також досягли рекорду: у другому кварталі фірми відправили за кордон $71 млрд, що на понад 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року ($39 млрд). Компанії Китаю стрімко нарощують інвестиції, вкладаючи кошти в такі проєкти, як виробництво електромобілів та акумуляторних батарей.

До слова, за останні п'ять кварталів зростання економічного рівня Китаю сповільнилося до найнижчого рівня. Це пов’язано зі зниженням роздрібного продажу. За даними Національного бюро статистики, ВВП країни у другому кварталі зріс на 4,7% порівняно з тим самим періодом роком раніше. Зростання у першій половині року склало 5%, що відповідає щорічній меті Пекіна.