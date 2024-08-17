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Кабмін планує відмовитися від прожиткового мінімуму: що буде натомість

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кабмін планує відмовитися від прожиткового мінімуму: що буде натомість
Мінсоцполітики повідомило, що прийде на заміну прожитковому мінімуму
фото з відкритих джерел

Нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий

Прожитковий мінімум в Україні планується замінити спеціальної соціальною виплатою. Це має позитивно вплинути на всю соціальну систему та економіку. Про це повідомила міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

Очільниця Мінсоцполітики пояснила, що розмір нової соціально допомоги визначатиметься індивідуально. На суму виплати впливатиме склад родини.

«Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати», – наголосила Жолнович.

За її словами, нова базова виплата надаватиметься у певних випадках:

  • для догляду через втрату працездатності;
  • для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення (через бідність).

Міністерка зауважила, що нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий.

Нагадаємо, раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, не буде ані підвищуватися, ані зменшуватися.

Зауважимо, що в бюджеті України на 2025 рік не планується підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.

Читайте також: Мінсоцполітики оприлюднило фактичний розмір прожиткового мінімуму
Теги: соцвиплати Міністерство соціальної політики гроші

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