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Суд конфіскував у вінницького воєнкома квартиру вартістю понад 1,2 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд конфіскував у вінницького воєнкома квартиру вартістю понад 1,2 млн грн
Улітку 2022 року керівник Вінницького військкомату без жодних правових підстав безоплатно отримав квартиру
фото з відкритих джерел

Наприкінці серпня 2023 року ДБР через суд наклало арешт на квартиру Потерлевича, яка була записана на його батька

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим активом та стягнув в дохід держави квартиру вартістю понад 1,2 млн грн неподалік Вінниці, яку записали на батька керівника ТЦК Романа Потерлевича – 64-річного пенсіонера Миколу Потерлевича. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

За версією прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, гроші за цю квартиру не вносились, реєстрація слугувала лише формальною підставою для передачі квартири голові ТЦК. Так, як зазначила прокурор, забудовник житлового комплексу, в якому була розташована квартира, нібито вирішив подарувати військовослужбовцям вісім квартир.

«Тоді до нього звернувся голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та вказав одну квартиру передати Потерлевичу, при цьому оформивши її на батька. Річ у тім, що якби квартиру оформили на Потерлевича-молодшого, то він втратив би право на набуття безоплатної квартири», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці серпня 2023 року ДБР через суд наклало арешт на квартиру батька Потерлевича, але арешт – це не конфіскація, тому САП звернулась з окремим позовом.

Нагадаємо, працівники ДБР з’ясували, що влітку 2022 року керівник Вінницького військкомату без жодних правових підстав безоплатно отримав квартиру в місті Вінниця вартістю у 1,2  млн грн. Квартира була оформлена на батька посадовця.

Бюро передало САП матеріали щодо необґрунтованості набуття цієї квартири керівником Вінницького МТЦК та СП, а прокуратура після збору доказів своєю чергою направила відповідну заяву до суду», - йдеться у повідомлені.

Теги: арешт квартира ТЦК військомат батько Вищий антикорупційний суд корупція в Україні

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