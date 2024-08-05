Україна отримала майже $4 млрд безповоротного гранту від США

Денис Шмигаль: «Кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги»

Україна отримала безповоротний грант від США у розмірі $3,9 млрд. Кошти підуть на зарплати вчителям, медикам, рятувальникам та на соцдопомогу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна отримала $3,9 млрд безповоротного гранту від США через Світовий банк. Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги», – йдеться в повідомленні.

Як зауважив український прем'єр-міністр, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США $7,8 млрд прямої бюджетної допомоги.

За словами Шмигаля, це дасть Україні змогу впевнено пройти даний фінансовий період.

«Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, у червні віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Харріс анонсувала виділення для України 1,5 мільярда доларів через USAID та Держдепартамент. На сайті Білого дому зазначається, що гроші підуть на зміцнення енергетичного сектору країни та гуманітарні потреби.