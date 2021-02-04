Кадрові ротації на Вінниччині: президент призначив нових голів райдержадміністрацій

У Вінницькій області за новим адміністративно-територіальним устроєм утворено шість районів

Президент України Володимир Зеленський 3 лютого підписав розпорядження про призначення голів Вінницької, Гайсинської, Хмільницької та Тульчинської районних державних адміністрацій.

Документи опубліковано на сайті глави держави.

Головою Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області призначено Урдзіка Віталія Валерійовича. Раніше був головою Тиврівської РДА.

Головашич Людмилу Володимирівну призначено головою Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області. Очолювала цю ж райдержадміністрацію, до об‘єднання районів.

Кузнеца Богдана Олександровича призначено головою Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області. Раніше він був головою Іллінецькоїї РДА.

Гаврилюка Олександра Анатолійовича призначено головою Тульчинської районної державної адміністрації Вінницької області. Раніше він був головою Піщанської РДА.

У Вінницькій області за новим адміністративно-територіальним устроєм утворено шість районів. Наприкінці січня 2021 року в області припинили діяльність 21 райдержадміністрації, залишається 6 районних державних адміністрацій: Жмеринська, Хмільницька, Вінницька, Гайсинська, Тульчинська, Могилів-Подільська.

Встановлено граничну штатну чисельність працівників РДА в сформованих районах:

Вінницька – 257,

Гайсинська – 170,

Жмеринська – 125,

Могилів-Подільська – 124,

Тульчинська – 128,

Хмільницька – 115.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Скічко, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської ОДА, заявив, що планує подати заяву про складання повноважень нардепа.