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    Колишній гравець КВН очолить Вінницьку обладміністрацію

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    Відомо, що Сергій&nbsp;<span>Борзов щотижня приїжджає у Вінницю, де проводить вихідні з родиною</span> - Колишній гравець КВН очолить Вінницьку обладміністрацію
    Відомо, що Сергій Борзов щотижня приїжджає у Вінницю, де проводить вихідні з родиною

    Борзов останні пів року очолював Державне управління справами

    Кабінет міністрів погодив звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА та призначення на цю посаду чинного очільника Держуправління справами Сергія Борзова.

    Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.

    «Проєкти указів президента України по Вінницькій ОДА - про звільнення Скальського Владислава Володимировича та про призначення Борзова Сергія Сергійовича», - зачитав текст рішення про погодження міністр Кабміну Олег Немчінов.

    Президент Володимир Зеленський 18 вересня 2019 року призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА.

    Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами.

    Народився у Вінниці 1980 року. Закінчив 35-ту школу на Вишеньці. Навчався на історичному факультеті Вінницького педуніверситету. Борзова багато вінничан знають ще з 2006 року, коли він займався підприємницькою діяльністю і створив команду «Вінницькі перці», яка стала популярною і вийшла на телеекрани країни. «Вінницькі перці» фактично були його стартапом. Пізніше Борзов став ще директором команди КВН «Збірна України».

    У 2014 році Сергій Борзов отримав пропозицію працювати на держслужбі. Тоді він переїхав до Києва. Пізніше забрав до столиці і родину. Разом з дружиною Іриною Борзовою виховують двох доньок і сина.

    В Сергія Борзова дві вищі освіти і 6-річний досвід державної на різних посадах в Державному управління справами. У 2018 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність - управління суспільним розвитком. Кваліфікація-магістр управління суспільним розвитком.

    Між іншим, Зеленський за рік працевлаштував у владі десятки «кварталівців». Під час виборчої кампанії Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що «політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну».

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