Колишній гравець КВН очолить Вінницьку обладміністрацію
Борзов останні пів року очолював Державне управління справами
Кабінет міністрів погодив звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА та призначення на цю посаду чинного очільника Держуправління справами Сергія Борзова.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.
«Проєкти указів президента України по Вінницькій ОДА - про звільнення Скальського Владислава Володимировича та про призначення Борзова Сергія Сергійовича», - зачитав текст рішення про погодження міністр Кабміну Олег Немчінов.
Президент Володимир Зеленський 18 вересня 2019 року призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА.
В Сергія Борзова дві вищі освіти і 6-річний досвід державної на різних посадах в Державному управління справами. У 2018 році він закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Спеціальність - управління суспільним розвитком. Кваліфікація-магістр управління суспільним розвитком.
Між іншим, Зеленський за рік працевлаштував у владі десятки «кварталівців». Під час виборчої кампанії Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що «політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну».
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