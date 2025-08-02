Конфлікт із ТЦК у Вінниці: поліція затримала п’ятьох чоловіків, їм загрожує сувора кара

П’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку

Протестувальники пошкодили ворота та проникли на територію установи

У Вінниці поліція затримала п’ятьох чоловіків, які брали участь у штурмі стадіону, де перебували мобілізовані, у ніч проти 2 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Вінницької області.

«За фактом спроби захоплення державної установи поліція відкрила кримінальне провадження», – пояснили правоохоронці.

Уночі близько 80 людей, в тому числі й представники громадської організації, прибули до ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби.

Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку, правоохоронці застосували спеціальні засоби.

Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 341, а саме захоплення державних або громадських будівель.

П’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку. Їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Поліція закликала громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов’язків.

Нагадаємо, у Вінниці біля території стадіону «Локомотив» стався конфлікт після того, як вранці туди нібито доставили близько сотні чоловіків – імовірно, для проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

У Вінниці поліція встановлює обставини конфлікту громадян із ТЦК за участі близько 80 осіб. Як передає «Главком», про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Зазначається, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби

Раніше ми писали, що у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

Зазначається, що підтвердилися лише 33 випадки (14%). Внаслідок цього двох осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще сім – притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 24 службових розслідування ще тривають.