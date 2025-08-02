У Вінниці спалахнув конфлікт біля стадіону «Локомотив» через мобілізаційні заходи

На місце почали масово збиратися жінки, які намагалися прорватися на територію

Біля стадіону перебуває щонайменше 11 поліцейських машин, а правоохоронці розпочали затримання

У Вінниці біля території стадіону «Локомотив» стався конфлікт після того, як вранці туди нібито доставили близько сотні чоловіків – імовірно, для проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

За їхніми даними, на місце почали масово збиратися жінки, які намагалися прорватися на територію об’єкта. Унаслідок цього виникла тиснява, почалася бійка, а ворота стадіону були вибиті.

Також зазначається, що біля стадіону перебуває щонайменше 11 поліцейських машин, а правоохоронці розпочали затримання.

Офіційні коментарі від правоохоронних органів або місцевої влади наразі відсутні.

Раніше ми писали, що у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

Зазначається, що підтвердилися лише 33 випадки (14%). Внаслідок цього двох осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще сім – притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 24 службових розслідування ще тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник відділення обліку мобілізаційної роботи одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, $3000 за зняття з бази розшуку осіб.

Також повідомлялося, що в Одесі трапився конфлікт між працівниками ТЦК та лікарем із Харкова. Медик, котрий нещодавно приїхав у місто працювати, після сутички потрапив до реанімації.

Крім того, повідомлялося, що в Києві викрито чоловіка, який налагодив схему пособництва у наданні хабарів посадовцям одного з районних ТЦК. За $20 тис. він обіцяв «вирішити» питання з військовим обліком, зокрема видалити дані про розшук із системи «Оберіг» та посприяти оформленню документів для виїзду за кордон.