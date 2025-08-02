Нацполіція прокоментувала конфлікт громадян з ТЦК у Вінниці

Правоохоронці під час конфлікту між вінничанами та ТЦК

Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі ТЦК

У Вінниці поліція встановлює обставини конфлікту громадян із ТЦК за участі близько 80 осіб. Як передає «Главком», про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

«У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, до установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта. Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

Нагадаємо, у Вінниці біля території стадіону «Локомотив» стався конфлікт після того, як вранці туди нібито доставили близько сотні чоловіків – імовірно, для проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

Раніше ми писали, що у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

Зазначається, що підтвердилися лише 33 випадки (14%). Внаслідок цього двох осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще сім – притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 24 службових розслідування ще тривають.