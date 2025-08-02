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Вінницький ТЦК відреагував на нічний конфлікт: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Вінницький ТЦК відреагував на нічний конфлікт: деталі
У Вінниці біля території стадіону «Локомотив» стався конфлікт після того, як вранці туди доставили близько сотні чоловіків
фото: Суспільне Вінниця

У ТЦК закликали громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм

Вінницький ТЦК відреагував на нічний конфлікт на території тимчасового пункту збору. Там заявили, що працівники центру діяли «виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України». Як передає «Главком», про це повідомляє пресслужба Вінницького ТЦК та СП.

Так, у заяві йдеться, що 1 серпня, на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у місті Вінниця доставили групу осіб для проходження медичних оглядів та інших процедур

«Увечері поблизу цього пункту зібралася група цивільних осіб, яка поводилась агресивно. Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок», – йдеться у повідомленні ТЦК. Там додали, що працівники діють «виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України та закликають громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм».

Нагадаємо, у Вінниці біля території стадіону «Локомотив» стався конфлікт після того, як вранці туди нібито доставили близько сотні чоловіків – імовірно, для проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

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У Вінниці поліція встановлює обставини конфлікту громадян із ТЦК за участі близько 80 осіб. Як передає «Главком», про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області. Зазначається, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби

Раніше ми писали, що у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

Зазначається, що підтвердилися лише 33 випадки (14%). Внаслідок цього двох осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще сім – притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 24 службових розслідування ще тривають.

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Теги: Вінниця мобілізація ТЦК

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