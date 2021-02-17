У автомобілі вінничанина поліцейські виявили кілька банок марихуани

У багажнику були також сушені стебла

Поліцейські зупинили хлопця за порушення правил дорожнього руху

У Вінниці на вулиці Василя Порика у ніч на 17 лютого поліцейські зупинили водія, який перевозив кілька банок з марихуаною та насінням коноплі.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

Зупинили водія автомобіля Audi A6 за порушення правил дорожнього руху, але при спілкуванні поліцейські побачили, що чоловік нервує. Оглянувши автівку, у салоні та багажнику знайшли дві літрових банки та одну півлітрову із марихуаною та ще одну невелику банку із насінням коноплі. У багажнику були також сушені стебла.