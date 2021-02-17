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    У автомобілі вінничанина поліцейські виявили кілька банок марихуани

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    У багажнику були також сушені стебла - У автомобілі вінничанина поліцейські виявили кілька банок марихуани
    У багажнику були також сушені стебла
    фото: vn.npu.gov.ua

    Поліцейські зупинили хлопця за порушення правил дорожнього руху

    У Вінниці на вулиці Василя Порика у ніч на 17 лютого поліцейські зупинили водія, який перевозив кілька банок з марихуаною та насінням коноплі.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

    Зупинили водія автомобіля Audi A6 за порушення правил дорожнього руху, але при спілкуванні поліцейські побачили, що чоловік нервує. Оглянувши автівку, у салоні та багажнику знайшли дві літрових банки та одну півлітрову із марихуаною та ще одну невелику банку із насінням коноплі. У багажнику були також сушені стебла.

    Нагадаємо, раніше вінницькі правоохоронці затримали 20-річного хлопця з синтетичними наркотиками. У нього вилучили близько 50 грамів наркотичної солі, а після затримання він показав ще понад 20 закладок. Наркотики хлопець продавав через мобільні додатки.

    Теги: Вінниця наркотики поліція
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