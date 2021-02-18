Обріз рушниці, набої: на Вінниччині поліцейські затримали перехожого зі зброєю

Правопорушнику світить позбавлення волі до семи років

У Вінницьких Хуторах поліція затримала 33-річного чоловіка, який просто по вулиці йшов з обрізом і набоями до нього.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Під час відпрацювання населеного пункту поліцейські помітили чоловіка, який поводився підозріло. Під час поверхневого огляду оперативники виявили у перехожого обріз мисливської рушниці і шість набоїв. Чоловіка затримали, заборонені предмети в нього вилучили. Правопорушнику світить позбавлення волі до семи років.

Вилучене направлено на експертизу. Працівники поліції з’ясовують походження та мету зберігання заборонених предметів.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про оголошення йому про підозру.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до семи років.

Нагадаємо, поліція затримала жителя Вінниччини, який стріляв у підприємця і побив його матір.