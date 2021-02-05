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    На Вінниччині прокуратура судиться з місцевим фермером

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    Сума позики була 185 тисяч гривень - На Вінниччині прокуратура судиться з місцевим фермером
    Сума позики була 185 тисяч гривень
    фото: з відкритих джерел

    Гроші фермер позичив ще у 2016 році

    Вінницька місцева прокуратура подала позов до Господарського суду області щодо стягнення з одного із фермерів заборгованості за кредитом.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

    Гроші фермер позичив ще у 2016 році у Вінницькому відділенні Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Сума позики була 185 тисяч гривень. Наступного року він сплатив перші 45 тисяч грн від суми кредиту. А потім оплату не робив.

    Загалом заборгованість фермера з урахування пені оцінили в 166 тисяч гривень. Прокуратура хоче стягнути гроші через суд, мотивуючи це тим, що «неповернення фермерським господарством наданої йому фінансової допомоги негативно впливає на фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією державної підтримки інших фермерських господарств, які потребують такої допомоги».

    Раніше повідомлялося, що в Одесі судитимуть чиновника Міністерства оборони за привласнення кошті

    Теги: прокуратура суд Вінниця фермер
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