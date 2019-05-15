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    Стали відомі переможці гри «Що? Де? Коли?» у рамках проекту «Студентська ліга 2019»

    • Розсилка
    Стали відомі переможці гри «Що? Де? Коли?» у рамках проекту «Студентська ліга 2019»

    Учасники, які перемогли, отримали подарунки

    У Вінниці відбулось четверте змагання у рамках проекту «Студентська ліга 2019» – інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?». Стали відомі переможці відповідно до рівня акредитації навчальних закладів.

    Серед професійно-технічних училищ перше місце у ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», друге – у ВПУ Львівського державного університету безпеки життєдіяльності і третє – у ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».

    Щодо навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, перше місце посів Вінницький коледж Національного університету харчових технологій, друге – Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ і третє – Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ.

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    Взяли участь у грі «Що? Де? Коли?» й навчальні заклади ІІІ–ІV рівня акредитації. Серед них переможцями стали Вінницький національний технічний університет (1 місце), Вінницький національний медичний університет ім.М.Пирогова (2 місце), Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (3 місце).

    Команди, які перемогли, отримали подарунки (зарядні прилади power bank) та дипломи від відділу молодіжної політики міської ради. Організатори: відділ молодіжної політики міської ради та Вінницька молодіжна рада.

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