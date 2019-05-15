На ділянці вулиці Дубовецької буде перекрито рух транспорту



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Обмеження будуть тимчасові, але діяти будуть протягом одного місяця

У Вінниці виконуватимуть роботи з реконструкції каналізаційного колектору.

У зв’язку з цим, тимчасово, з 20 травня до 20 червня буде перекрито рух транспорту по вулиці Дубовецькій від перехрестя з вул. Г. Успенського до перехрестя з вул. Д. Нечая.

Нагадаємо, раніше «Главком», повідомляв, що у Вінниці створили онлайн-мапу велодоріжок.

Велоактивісти міста позначили всі велосмуги та велодоріжки Вінниці у Google мапі. Наразі доступно близько 50 кілометрів шляху. За допомогою смартфону в онлан додатку можна побудувати маршрут та знайти парковку для велосипедів.