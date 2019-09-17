На Соборній автомобіль збив пішохода, який вибіг з-за трамвая



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Триває слідство, всі деталі події встановлюють правоохоронці

16 вересня у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої постраждав пішохід. Аварію неподалік магазину «Рошен» зафіксували камери відео нагляду.

Про це повідомляє Ситуаційний центр Вінниці.

«Близько 11 години ранку камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Соборній. Водій автомобіля Citroen не встиг зреагувати на ситуацію на нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, слідчий по ДТП та карета швидкої медичної допомоги», - зазначають у сюжеті.

З тілесними ушкодженнями пішохода госпіталізували до лікарні.