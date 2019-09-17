«У владі є зацікавлені в помсті Гонтарєвій» - заява «Європейської солідарності»



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У партії переконані, що затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтарєвоі матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості

Партія «Європейська солідарність» вимагає від влади припинити кампанію терору, яка здійснюється щодо колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

Переконані, що ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтарєвої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні «авгієвих стаєнь» української банківської системи визнана у світі, та, зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу.

Підпал приватного будинку Гонтарєвої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз. Не виключаємо, що у владі є представники, які мають мотиви помсти Гонтарєвій. Звертаємо також увагу, що підпал автомобіля дітей політика лишився без жодної реакції влади.

Показова бездіяльність правоохоронних органів щодо цих публічних погроз та дій, наштовхують на думку, що українська правоохоронна система свідомо заплющує очі на терор щодо проукраїнських сил. Це є загрозою не просто для української опозиції, це є загрозою для демократії .

Затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтарєвоі матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості.

Партія «Європейська солідарність» інформуватиме міжнародні структури, уряди інших країн та, зокрема, Великої Британії про загрозу життю для Валерії Гонтарєвої, а також про інші антидемократичні тенденції, які спостерігаються в Україні за нової влади.

Наголошуємо, що саме зараз в Україні працює місія МВФ, яка вочевидь, вважатиме кампанію терору проти опозиції як явну ознаку погіршення інвестиційного клімату, що погіршуватиме умови співпраці з Україною.

Ми закликаємо проукраїнські сили об’єднатися для захисту політичних прав та свобод громадян України та не допустити перетворення України на авторитарну поліцейську країну.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.