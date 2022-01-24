Названо область України, де виготовляють найбільше м’яса та молока

Серед регіонів України Вінниччина перша за обсягом виробництва м’яса і за обсягом виробництва продукції на душу населення

За даними Головного управління статистики за 2021 рік, Вінниччина посідає перше місце в Україні за обсягом виробництва сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Серед регіонів України Вінниччина перша за обсягом виробництва м’яса, друга за обсягом виробництва молока, п’ята – за обсягом виробництва яєць.

Вінницька область лідирує й за обсягом виробництва продукції на душу населення.

Раніше повідомлялося, що на Вінничині виготовили 363,5 тис. тонн цукру, що є найбільшим показником в Україні. У попередньому сезоні було 264 тис.

«Врожай цукрових буряків-2021 становив 2,4 млн т, при середній врожайності 49,4 т/га, що на 8 т/га більше від показника 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Врожай цукру переробляли на п’яти цукрозаводах: Гайсинському, Крижопільському, Жданівському, Томашпільському та Юзефо-Миколаївському. Понад половину солодких кристалів зварили на двох підприємствах – у Гайсині і Крижополі.

Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу вітчизняні молокопереробні заводи опинились на межі зупинки.

У 2021 році вітчизняні виробники молока заробили на 14% менше, ніж впродовж 2020 року і настільки ж менше, як в середньому за останні п'ять сезонів до цього.

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