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    Названо область України, де виготовляють найбільше м’яса та молока

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    Вінницька область лідирує за обсягом виробництва продукції на душу&nbsp;населення - Названо область України, де виготовляють найбільше м’яса та молока
    Вінницька область лідирує за обсягом виробництва продукції на душу населення
    фото: AgroPolit.com

    Серед регіонів України Вінниччина перша за обсягом виробництва м’яса і за обсягом виробництва продукції на душу населення

    За даними Головного управління статистики за 2021 рік, Вінниччина посідає перше місце в Україні за обсягом виробництва сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

    Серед регіонів України Вінниччина перша за обсягом виробництва м’яса, друга за обсягом виробництва молока, п’ята – за обсягом виробництва яєць.

    Вінницька область лідирує й за обсягом виробництва продукції на душу населення.

    Раніше повідомлялося, що на Вінничині виготовили 363,5 тис. тонн цукру, що є найбільшим показником в Україні. У попередньому сезоні було 264 тис.

    «Врожай цукрових буряків-2021 становив 2,4 млн т, при середній врожайності 49,4 т/га, що на 8 т/га більше від показника 2020 року», – йдеться в повідомленні.

    Врожай цукру переробляли на п’яти цукрозаводах: Гайсинському, Крижопільському, Жданівському, Томашпільському та Юзефо-Миколаївському. Понад половину солодких кристалів зварили на двох підприємствах – у Гайсині і Крижополі.

    Раніше повідомлялося, що через енергетичну кризу вітчизняні молокопереробні заводи опинились на межі зупинки.

    У 2021 році вітчизняні виробники молока заробили на 14% менше, ніж впродовж 2020 року і настільки ж менше, як в середньому за останні п'ять сезонів до цього.

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    Теги: продукти молочна продукція Україна Вінниччина населення м'ясо
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    Названо область України, де виготовляють найбільше м’яса та молока