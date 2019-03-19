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    На Вінниччині їздовий опинився під колесами власного воза

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    На Вінниччині їздовий опинився під колесами власного воза

    Медики не могли витягнути бідолаху з-під коліс

    На Вінниччині сталася ДТП, якщо можна так сказати з участю гужового транспорту. Щоправда. Підвода не зіткнулася ні з яким іншим видом транспорту, натомість жертвою аварії став їздовий, яки правив кіньми – розповідає прес-служба обласного управління ДСНС.

    Біда трапилась у селі Миролюбівка Піщанського району. Як так сталося, що чоловік втратив контроль над кіньми і потрапив під власну підводу, ще будуть розбиратися.

    Але факт у тому, що керманич зазнав серйозних трав, а витягнути його звідти медики швидкої допомоги не могли. Їм на допомогу прийшли рятувальники, які й дістали 43-річного чоловіка з-під коліс та передали його під опіку лікарів.

    В якому стані зараз перебуває потерпілий, не повідомляють.

    Джерело: vn.oblast.online

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