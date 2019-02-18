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    На Вінниччині після бійки зі старшокласником школяр отримав розрив селезінки

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    На Вінниччині після бійки зі старшокласником школяр отримав розрив селезінки

    Триває слідство

    У Ладижині в школі побилися двоє учнів. У результаті бійки один з них отримав розрив селезінки. Наразі дитина прооперована. 

    14 лютого з дому до лікарні був госпіталізований 12-річний семикласник з травмою живота. Під час огляду лікарі діагностували у нього розрив селезінки. Дитину негайно прооперували.

    Як з'ясувалось травму хлопчик отримав напередодні у школі під час бійки з дев’ятикласником. 

    Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

    Джерело: Vinbazar

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