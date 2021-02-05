Буревій на Вінниччині: повалені вітром дерева перегородили дороги
Повідомлень про потерпілих немає
Учора ввечері, 4 лютого, буревій на Вінниччині наробив чимало шкоди в області.
Шквальний вітер ламав дерева, деякі з них перекривали дороги, і для розчищення шляху доводилося викликати рятувальників, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Вінницькій області.
У Вінниці зламане вітром дерево перекрило дорогу на вулиці Станіславського. Подібні ситуації склалися в селі Березина Вінницького району, у Тульчині і в Козятині. Повідомлень про потерпілих немає.
Бійці ДСНС виїхали на виклики і розчистили дороги від повалених дерев. У рятувальних роботах брали участь 13 бійців ДСНС і чотири спецавтомобілі.
Нагадаємо, в Одесі люди опинилися в пастці, після обвалу сходів у будинку.