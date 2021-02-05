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    Буревій на Вінниччині: повалені вітром дерева перегородили дороги

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    У рятувальних роботах брали участь 13 бійців ДСНС і чотири спецавтомобілі - Буревій на Вінниччині: повалені вітром дерева перегородили дороги
    У рятувальних роботах брали участь 13 бійців ДСНС і чотири спецавтомобілі
    фото:vn.dsns.gov.ua

    Повідомлень про потерпілих немає

    Учора ввечері, 4 лютого, буревій на Вінниччині наробив чимало шкоди в області.

    Шквальний вітер ламав дерева, деякі з них перекривали дороги, і для розчищення шляху доводилося викликати рятувальників, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Вінницькій області.

    У Вінниці зламане вітром дерево перекрило дорогу на вулиці Станіславського. Подібні ситуації склалися в селі Березина Вінницького району, у Тульчині і в Козятині. Повідомлень про потерпілих немає.

    Бійці ДСНС виїхали на виклики і розчистили дороги від повалених дерев. У рятувальних роботах брали участь 13 бійців ДСНС і чотири спецавтомобілі.

    Нагадаємо, в Одесі люди опинилися в пастці, після обвалу сходів у будинку.

    Теги: Вінниця рятувальники буревій
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