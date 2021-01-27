На Вінниччині провели нараду щодо будівництва мосту через Дністер до Молдови

Експерти вивчали ситуацію, опитували місцеве населення, водіїв, виїжджали і у Могилів-Подільський, і у Молдову

За словами голови облради, держава планує розробляти нову технічну документацію

Вчора, 26 січня, у місті Ямпіль відбулась виїзна нарада за участі голови Вінницької обласної Ради Вячеслава Соколового щодо будівництва транскордонного мосту між Україною та Молдовою, а також дороги міжнародного значення «Київ-Кишинів», що пройде територією Вінницької області. Про це пише «Вінниця 24».

Як повідомив голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий, про будівництво транскордонного мосту у Ямполі говорять вже не один десяток років.

«Від розмов до дій перейшли у 2017 році під час візиту Володимира Гройсмана, на той час прем’єр-міністра України, до Молдови. Саме тоді це питання потрапило у протокол та офіційний порядок денний зустрічі прем’єрів України і Молдови. Це був юридичний старт», – йдеться у повідомленні.

Ще рік потому Ямпільська районна рада виділила кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування.

За словами голови Ямпільської громади Сергія Гаджука, експерти «Державного автотранспортного науково-дослідного і проєктного інституту» працювали в Ямполі, вивчали ситуацію, опитували місцеве населення, водіїв, виїжджали і у Могилів-Подільський, і у Молдову. Вони визначили місце оптимальне для будівництва мосту, де й відбулась нарада за участі керівництва облради.

«Ця локація вирішує кілька ключових питань, – зазначив Вячеслав Соколовий. – По перше, це найбільш зручне місце по ландшафту – немає таких крутих схилів, як в інших місцях. Тут міст виходить на дорогу Т-02-02 «Могилів-Подільський – Ямпіль – Крижопіль – Бершадь – Умань», де моделюються потоки на трасу Р-08.

Таким чином, автомагістраль йде об'їзною дорогою Ямполя, а не через місто. Також саме у цьому місці на території Молдови найкоротша відстань до розв’язки доріг на Кишинів та Румунію. Крім того, тут є можливість для розміщення митного термінала, тому попередньо обговорювалось питання будівництва спільного пункту контролю саме з української сторони».

За словами голови облради, держава планує розробляти нову технічну документацію – хочуть будувати «з чистого листа». Однак він переконаний, що працювати можна на основі вже існуючих розрахунків.

«Можна вдосконалювати вже існуючі розрахунки, а не витрачати зайві кошти на розробку нових. Крім того, «Укравтодор» напрацював інвестиційний проєкт, він направлений у Міністерство економіки, його теж варто підняти», – зауважив Вячеслав Соколовий.

Нагадаємо, що Україна фінансуватиме будівництво мосту через Дністер у Молдову.

До слова, Україна і Молдова хочуть побудувати швидкісну магістраль і спростити перетин кордону.