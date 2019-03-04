На Вінниччині судитимуть жінку, яка «зняла порчу» за 5 млн грн



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Уродженка Кіровоградської області ошукала вінничанку

За результатами досудового розслідування Вінницькою місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до Вінницького міського суду обвинувальний акт за обвинуваченням уродженки Кіровоградської області, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Про це інформує прес-служба прокуратури у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Так, 51-річна жінка, в листопаді 2018 року, шахрайським шляхом, під приводом «зняття порчі» з сім’ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-ми річної вінничанки вартістю майже 5 мільйонів гривень.

За ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.