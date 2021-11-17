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    Думки вголос

    В Україні меншає кількість госпіталізацій

    Хочеться вірити, що госпіталізацій і надалі буде все менше - В Україні меншає кількість госпіталізацій
    Хочеться вірити, що госпіталізацій і надалі буде все менше
    фото з відкритих джерел

    Зниження по реанімаціях та ШВЛ поки незначне

    Мовою оригіналу

    Всем кто не верил мне в снижение и прохождение пика которое я указал в своем прогнозе.

    За прошедшие сутки освободилось 1913 койкомест по Украине.

    За неделю освободили 4477 коек.

    В больницах – 48279 (-1913) за неделю -8%

    Суточные госпитализации 4468 (-17%) за неделю

    Динамика заполнения койкомест за последние 7 дней составила освобождение 640 коек в сутки

    Снижение по реанимациям и ШВЛ пока незначительное.

    Везде пошло снижение кроме Закарпатской области. Думаю на днях там тоже произойдет разворот тренда. Сегодня в области был опять прирост. Но думаю на этой неделе будет разворот.

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    В Україні меншає кількість госпіталізацій
    В Україні меншає кількість госпіталізацій
    В Україні меншає кількість госпіталізацій
    В Україні меншає кількість госпіталізацій
    В Україні меншає кількість госпіталізацій
    В Україні меншає кількість госпіталізацій

    На последней картинке можете посмотреть когда и на какой отметке произошел разворот по каждому региону.

    Писать про госпитализации больше не вижу смысла. Идет тренд на снижение.

    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: статистика лікарня вакцинація
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    В Україні меншає кількість госпіталізацій