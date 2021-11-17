В Україні меншає кількість госпіталізацій
Зниження по реанімаціях та ШВЛ поки незначне
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Всем кто не верил мне в снижение и прохождение пика которое я указал в своем прогнозе.
За прошедшие сутки освободилось 1913 койкомест по Украине.
За неделю освободили 4477 коек.
В больницах – 48279 (-1913) за неделю -8%
Суточные госпитализации 4468 (-17%) за неделю
Динамика заполнения койкомест за последние 7 дней составила освобождение 640 коек в сутки
Снижение по реанимациям и ШВЛ пока незначительное.
Везде пошло снижение кроме Закарпатской области. Думаю на днях там тоже произойдет разворот тренда. Сегодня в области был опять прирост. Но думаю на этой неделе будет разворот.
На последней картинке можете посмотреть когда и на какой отметке произошел разворот по каждому региону.
Писать про госпитализации больше не вижу смысла. Идет тренд на снижение.
Джерело: блог Євген Істребіна