В Україні меншає кількість госпіталізацій

Зниження по реанімаціях та ШВЛ поки незначне

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Всем кто не верил мне в снижение и прохождение пика которое я указал в своем прогнозе.

За прошедшие сутки освободилось 1913 койкомест по Украине.

За неделю освободили 4477 коек.

В больницах – 48279 (-1913) за неделю -8%

Суточные госпитализации 4468 (-17%) за неделю

Динамика заполнения койкомест за последние 7 дней составила освобождение 640 коек в сутки

Снижение по реанимациям и ШВЛ пока незначительное.

Везде пошло снижение кроме Закарпатской области. Думаю на днях там тоже произойдет разворот тренда. Сегодня в области был опять прирост. Но думаю на этой неделе будет разворот.

На последней картинке можете посмотреть когда и на какой отметке произошел разворот по каждому региону.

Писать про госпитализации больше не вижу смысла. Идет тренд на снижение.

Джерело: блог Євген Істребіна

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