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    На Рівненщині дві автівки збили на смерть людей на «зебрі»

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    На Рівненщині Renault і Chevrolet збили на смерть двох людей на &laquo;зебрі&raquo; - На Рівненщині дві автівки збили на смерть людей на «зебрі»
    На Рівненщині Renault і Chevrolet збили на смерть двох людей на «зебрі»
    фото: Нацполіція

    Водій автомобіля Renault Megane та кермувальник зустрічного транспортного засобу Chevrolet допустили наїзд на жінку та чоловіка

    Неподалік села Тихе Рівненської області дві людини загинули на пішохідному переході внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

    «Повідомлення про автопригоду неподалік села Тихе на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» за участі двох авто та пішоходів на спецлінію 102 надійшло о 18:45», – йдеться у повідомленні.

    На місці події поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Megane та кермувальник зустрічного транспортного засобу Chevrolet допустили наїзд на жінку та чоловіка, які попередньо перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

    Від отриманих травм пішоходи загинули.

    На місці події працює слідчо-оперативна група управління поліції області.

    Нагадаємо, на трасі Київ–Одеса водій Mercedes на високій швидкості в’їхав у вантажівку MAN, яка розверталася.

    Теги: ДТП смерть водій аварія Рівненщина Mercedes Renault MAN
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    На Рівненщині дві автівки збили на смерть людей на «зебрі»