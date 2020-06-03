На Вінниччині водій покусав поліцейського



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На Вінниччині водій покусав поліцейського

Поліцейський через покуси був змушений звернутися до лікарні за медичною допомогою

У Вінницькій області в селі Миронівка Ямпільського району п'яний чоловік покусав правоохоронця під час складання протоколу за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили в обласному відділі комунікації Нацполіції.

За словами начальника Ямпільської поліції Ярослава Марченка, вночі, близько 02:30 годин, екіпаж групи реагування патрульної поліції в селі Миронівка зупинив автомобіль Жугулі, водій якого, за попередньою оцінкою, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері це підтвердила, зафіксувавши 3,8 проміле.

«Було вирішено скласти адмінпротокол, але така ідея не припала до душі 26-річному порушнику: він почав чинити опір поліцейським, і в розпал бійки вкусив одного з правоохоронців за палець», - повідомив Марченко.

В даний час зловмисник затриманий в процесуальному порядку.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК України. За умисне заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов'язків правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, за керування транспортним засобом в стані сп'яніння чоловік притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП України.

Також повідомляється, що правоохоронцю довелося звернутися за медичною допомогою.