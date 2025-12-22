Трагедія у Козятині: поліція розслідує смерть п’ятимісячної дитини

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що повідомлень про будь-які неправомірні дії у родині до правоохоронців не надходило

Батьки виявили немовля, яке лежало в ліжечку обличчям додолу

Поліція Козятина розслідує провадження за фактом смерті пятимісячного немовляти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Немовля, яке лежало в ліжечку обличчям додолу, виявили батьки та повідомили про це до поліції. Попередньо, причиною смерті є асфіксія, а саме закриття отворів рота та носа постіллю. Також, під час слідчих дій поліцейські встановили, що повідомлень про будь-які неправомірні дії у родині до правоохоронців не надходило», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 та ст. 137 ККУ. Процесуальне керівництво здійснює Хмільницька окружна прокуратура.

До слова, у Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини.

Генеральний прокурор розповів, що хлопчик не їв щонайменше два місяці, через це стан дитини лише погіршувався, а його матір не зверталася за медичною допомогою. Крім цього, з травня 2025 року хлопчик перестав ходити до школи.