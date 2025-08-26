Укусив кліщ – що робити? Алгоритм дій від інфекціоніста

Сімейний лікар, терапевт чи педіатр має бути одразу ж проінформований про укус кліща

Інфекціоніст Надія Дребот розповіла про те, що потрібно робити, якщо після прогулянки у людини виявили кліща, і чи потрібно перевіряти комаху на наявність інфекцій. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ».

За словами Дребот, кліщ не підлягає обстеженню, а дослідження популяції кліщів – це парафія ентомологів. Інфекціоніст розповідає, що спершу слід з'ясувати наявність доступу до до медичної допомоги.

«Якщо найближча лікарня під будинком, можна звернутися туди по допомогу. Якщо ні – потрібно витягти самостійно і прийняти дві пігулки доксицикліну впродовж 72 годин після вилучення – це профілактична доза. Зауважу: доксициклін можна приймати дорослим і дітям з восьми років. До восьми років – просто подальше спостереження», – каже вона.

Інфекціоніст Надія Дребот зауважила, що сімейний лікар, терапевт чи педіатр має бути одразу ж проінформований про укус кліща. За її словами, лікар первинної ланки має контактувати з інфекціоністом та пояснює:

«Такий патронат гарантує розуміння усіх можливих ризиків та правильне призначення подальших аналізів та за необхідності лікування. А от самому пацієнту ухвалювати якісь рішення і придумувати власні схеми лікування чи обстеження не раджу. Бо люди панікують, часто викидають колосальні кошти на непотрібні аналізи».

Дребот навела приклади препаратів, які можна придбати в аптеках для прийому після укусу кліща. Вона зазначила, що доксициклін у більшості випадків «прекрасно профілактує, але у якомусь відсотку випадків не спрацьовує».

У залежності від виробника упаковка пігулок доксицикліну коштує від 53 до 400 грн скріншот Tabletki.ua

Також інфекціоніст розповіла, що препарати потрібно приймати дозовано та проконсультувавшись з лікарем:

«Що ми отримаємо у результаті такого «лікування»? Антибіотикорезистентність, повне збиття клінічної картини, паралельно – шкода внутрішнім органам. І згодом людина страждає не від бореліозу, а від наслідків самолікування».

За будь-яких обставин інфекціоніст Надія Дребот наполягає на обов'язковому огляді у лікаря, оскільки саме фахівець має оцінити ситуацію.

«Лише у близько 30% випадків з’являється еритрема, а у решті випадків клінічна картина може бути геть іншою. У якихось випадках потрібно зробити кардіограму – і порівняти її з попередньою. Інколи треба оцінити стан суглобів, нервової системи – власне, оцінити стан всіх систем і органів, які можуть бути вражені.

Трапляється, що людина приходить до лікаря з дуже пізно виявленою формою бореліозу – тоді, звісно, призначаються інші антибіотики. До слова, існує також хронічний бореліоз – і тоді стратегію лікування має також визначати лікар, а не інтернет-порадники. Є чимало випадків, коли без лікаря не розібратися.

Скажімо, так званий «постлаймовий синдром» – це стан, коли тривалий час після закінчення курсу антибіотикотерапії фіксуються симптоми, характерні для хвороби Лайма», – розповіла вона.

Ізольована мігруюча еритрема фото з відкритих джерел

