Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Укусив кліщ – що робити? Алгоритм дій від інфекціоніста

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Укусив кліщ – що робити? Алгоритм дій від інфекціоніста
Сімейний лікар, терапевт чи педіатр має бути одразу ж проінформований про укус кліща
фото: Pexels

«Важливо, щоб лікар первинної ланки – сімейний лікар, терапевт чи педіатр – був одразу ж проінформований про укус кліща»

Інфекціоніст Надія Дребот розповіла про те, що потрібно робити, якщо після прогулянки у людини виявили кліща, і чи потрібно перевіряти комаху на наявність інфекцій. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ».

За словами Дребот, кліщ не підлягає обстеженню, а дослідження популяції кліщів – це парафія ентомологів. Інфекціоніст розповідає, що спершу слід з'ясувати наявність доступу до до медичної допомоги.

«Якщо найближча лікарня під будинком, можна звернутися туди по допомогу. Якщо ні – потрібно витягти самостійно і прийняти дві пігулки доксицикліну впродовж 72 годин після вилучення – це профілактична доза. Зауважу: доксициклін можна приймати дорослим і дітям з восьми років. До восьми років – просто подальше спостереження», – каже вона.

Інфекціоніст Надія Дребот зауважила, що сімейний лікар, терапевт чи педіатр має бути одразу ж проінформований про укус кліща. За її словами,  лікар первинної ланки має контактувати з інфекціоністом та пояснює: 

«Такий патронат гарантує розуміння усіх можливих ризиків та правильне призначення подальших аналізів та за необхідності лікування. А от самому пацієнту ухвалювати якісь рішення і придумувати власні схеми лікування чи обстеження не раджу. Бо люди панікують, часто викидають колосальні кошти на непотрібні аналізи».

Дребот навела приклади препаратів, які можна придбати в аптеках для прийому після укусу кліща. Вона зазначила, що доксициклін у більшості випадків «прекрасно профілактує, але у якомусь відсотку випадків не спрацьовує».

У залежності від виробника упаковка пігулок доксицикліну коштує від 53 до 400 грн
У залежності від виробника упаковка пігулок доксицикліну коштує від 53 до 400 грн
скріншот Tabletki.ua

Також інфекціоніст розповіла, що препарати потрібно приймати дозовано та проконсультувавшись з лікарем:

«Що ми отримаємо у результаті такого «лікування»? Антибіотикорезистентність, повне збиття клінічної картини, паралельно – шкода внутрішнім органам. І згодом людина страждає не від бореліозу, а від наслідків самолікування».

За будь-яких обставин інфекціоніст Надія Дребот наполягає на обов'язковому огляді у лікаря, оскільки саме фахівець має оцінити ситуацію.

«Лише у близько 30% випадків з’являється еритрема, а у решті випадків клінічна картина може бути геть іншою. У якихось випадках потрібно зробити кардіограму – і порівняти її з попередньою. Інколи треба оцінити стан суглобів, нервової системи – власне, оцінити стан всіх систем і органів, які  можуть бути вражені.

Трапляється, що людина приходить до лікаря з дуже пізно виявленою формою бореліозу – тоді, звісно, призначаються інші антибіотики. До слова, існує також хронічний бореліоз – і тоді стратегію лікування має також визначати лікар, а не інтернет-порадники. Є чимало випадків, коли без лікаря не розібратися.

Скажімо, так званий «постлаймовий синдром» – це стан, коли тривалий час після закінчення курсу антибіотикотерапії фіксуються симптоми, характерні для хвороби Лайма», – розповіла вона.

Ізольована мігруюча еритрема
Ізольована мігруюча еритрема
фото з відкритих джерел

До слова, існують рослини, які не варто садити на своїй ділянці, тому що вони приваблюють кліщів. Експерти порадили уникати деякі рослини на своїх ділянках, аби уникнути небажаної зустрічі з цими шкідниками.

Читайте також:

Теги: лікар аналізи кліщ Надія Дребот картина хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередити захворювання на рак можна завдяки споживанню лохини, малини, ожини, оливкової олії, авокадо, броколі, руколи, темного шоколаду...
Як не захворіти на рак? Що говорять останні наукові відкриття і чи знають про них в Україні Здоров'я нації
7 серпня, 14:35
Stratus має нові антигенні властивості
Антитіла не працюють? Інфекціоніст розповів про небезпеку нового підвиду Covid-19
13 серпня, 12:02
Близько 25 ветеранів та небайдужих громадян зібралися під стінами лікарні з плакатами
Скандал у Львові: ветерани вимагають звільнення лікаря, який обматюкав захисника
4 серпня, 20:09
Кліщі активно полюють на тварин та людей
Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ Здоров’я нації
Вчора, 14:45
Ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні ліки
Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно отримати ліки: подробиці
11 серпня, 15:10
В МОЗ розповіли, хто зможе отримати 200 тис допомоги від держави
Одна категорія населення зможе отримати до 200 тис. грн
11 серпня, 20:47
Малюнки Примаченко, які раніше були недоступними для перегляду широкого загалу, нині можна розглянути в деталях
У столиці можна побачити 79 малюнків Марії Примаченко. Де та як працює виставка
14 серпня, 18:25
Суддя Френк Капріо помер у віці 88 років
Помер «найдобріший суддя» у світі Френк Капріо
21 серпня, 00:50
У столиці, зокрема у Свято-Михайлівській клінічній лікарні госпіталізовано 22 пацієнта з коронавірусом
Чому в Києві зростає захворюваність на коронавірус? Пояснення головного санлікаря
22 серпня, 08:36

Здоров'я

Укусив кліщ – що робити? Алгоритм дій від інфекціоніста
Укусив кліщ – що робити? Алгоритм дій від інфекціоніста
ПЦУ закликала молитися за здоров'я патріарха Філарета. УПЦ КП відповіла
ПЦУ закликала молитися за здоров'я патріарха Філарета. УПЦ КП відповіла
Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ
Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків
Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
5181
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2748
У небі над Україною помічено незвичайне явище
2375
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1798
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua