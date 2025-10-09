На Вінниччині затримано 22-річного водія, який спричинив смертельну аварію

У керманича відібрано зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння

Правоохоронці затримали водія, який спричинив смертельну аварію у Гайсинському районі Вінницької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

8 жовтня поблизу села Гордіївка на автошляху Тростянець – Бершадь сталося зіткнення двох автомобілів – Audi A8 та KIA. За попередньою інформацією слідства, 22-річний водій Audi, житель Волинської області, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю KIA, яким керував 70-річний житель села Глибочок Гайсинського району.

Унаслідок аварії водій KIA та двоє його пасажирок віком 74 і 73 роки, жительки того ж населеного пункту, загинули на місці події. Ще троє пасажирів KIA віком 63, 83 та 32 роки отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

22-річного водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Автомобілі вилучено та поміщено на арештмайданчик. У керманича Audi відібрано зразки крові для проведення експертизи на стан сп’яніння.

Нагадаємо, 26 вересня у Вінниці на вулиці Магістратській автомобіль Mercedes зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик. Дитину було доставлено до лікарні.

Також у Вінниці на вулиці Маріупольській сталася ДТП. 72-річний водій збив дитину.