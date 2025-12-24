У Вінницькому індустріальному професійному коледжі відкрили навчально-виробничу майстерню

«Важливо, щоб діти, студенти та молоді люди мали можливість навчатися, розвиватися і здобувати сучасні професії»

У Вінницькому індустріальному професійному коледжі відкрили модернізований простір для підготовки фахівців енергетичної галузі. Проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування уряду Японії. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

Навчально-виробнича майстерня запрацювала на базі коледжу після повного оновлення. Освітній простір створено для проведення уроків з виробничого навчання при підготовці спеціалістів-електромонтерів різного профілю, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення з урахуванням реальних потреб енергетичної галузі та ринку праці.

Окрім базового напряму, майстерня має окремий модуль з монтажу й обслуговування систем альтернативної енергетики, зокрема сонячної. Навчатися тут зможуть як студенти, так і слухачі короткострокових програм перепідготовки.

«Для нас важливо, щоб діти, студенти та молоді люди мали можливість навчатися, розвиватися і здобувати сучасні професії, які будуть потрібні під час відбудови країни. Саме такі освітні простори дають можливість відпрацьовувати практичні вміння й відкривають шлях до реальної роботи. Окрема вдячність нашим міжнародним партнерам за постійну підтримку. Завдяки цій співпраці в громаді реалізуються проєкти, важливі і для сьогодення, і для майбутнього України. Це як масштабні реконструкції, так і рішення, які були критично необхідні на початку війни для підтримки внутрішньо переміщених осіб», – зазначає заступниця вінницького міського голови Галина Якубович.

Під час реконструкції у приміщенні замінили вікна, оновили системи вентиляції та опалення, повністю модернізували електромережі. Простір перепланували, змонтували підвісну стелю, виконали оздоблення та встановили енергоефективне LED-освітлення.

Майстерня оснащена сучасним обладнанням: стендами для монтажу та підключення промислових систем, ручним інструментом, сонячними панелями, 5-кіловатною сонячною електростанцією, датчиками, контролерами та пусковими системами. Тут відпрацьовують повний цикл робіт: від прокладання електромереж у житлових приміщеннях до запуску, обслуговування й ремонту промислового обладнання.

Вінницький індустріальний професійний коледж є одним з ключових осередків професійної освіти регіону. Тут навчаються близько 500 студентів за спеціальностями у сферах машинобудування, будівництва та побутових послуг.

«За програмами тривалістю від одного до шести місяців уже підготовлено фахівців за десятками затребуваних професій, і значна частина випускників знаходить роботу. Ми співпрацюємо з провідними вінницькими компаніями й плануємо розширювати партнерство, зокрема в напрямі альтернативної енергетики. Професія електромонтера сьогодні популярна в більшості галузей. Саме тому ця майстерня відкрита не лише для студентів, а й для дорослих, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб – усіх, хто хоче здобути нові компетенції й реальні можливості працевлаштування», – зазначає директор коледжу Валерій Дяків.

Упродовж року в закладі відкрили й інші навчальні локації, а саме з ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів. Торік у закладі також запрацював навчально-практичний центр з підготовки робітників з професії «слюсар-ремонтник».