На Вінниччині жінка напала з ножем на дитину знайомої

Повідомлено про підозру жінці, яка напала з ножем на дитину

Попри травму, дитина змогла подзвонити матері, яка й викликала лікарів і поліцію

Правоохоронці повідомили про підозру 40-річній жительці Тульчинського району Вінницької області в закінченому замаху на умисне вбивство малолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, підозрювана тимчасово мешкала у родині своєї знайомої. Удень 22 грудня вона залишилася вдома наодинці з дітьми 11 і 12 років – їхня мати була на роботі.

«Жінка на очах у дітей вживала алкоголь, про що їй старша дівчинка зробила зауваження. У відповідь підозрювана схопила кухонний ніж та нанесла ним один удар по голові дитини. Дівчинка отримала різану рану лобної ділянки голови та контузію правого ока», – йдеться у повідомленні.

Попри травму, дитина змогла подзвонити матері, яка й викликала лікарів і поліцію. Підозрювану затримано. Готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

До слова, у Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини.

Згодом у вівторок, 23 грудня, у Вінницькій обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Його скликали у зв’язку з трагічним випадком у селі Серебрія Могилів-Подільського району, де від голоду померла дитина з інвалідністю. До участі в засіданні запросили представників соціальних служб, медичної сфери та освіти.