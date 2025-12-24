Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині жінка напала з ножем на дитину знайомої

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині жінка напала з ножем на дитину знайомої
Повідомлено про підозру жінці, яка напала з ножем на дитину
фото: Вінницька обласна прокуратура

Попри травму, дитина змогла подзвонити матері, яка й викликала лікарів і поліцію

Правоохоронці повідомили про підозру 40-річній жительці Тульчинського району Вінницької області в закінченому замаху на умисне вбивство малолітньої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, підозрювана тимчасово мешкала у родині своєї знайомої. Удень 22 грудня вона залишилася вдома наодинці з дітьми 11 і 12 років – їхня мати була на роботі.

«Жінка на очах у дітей вживала алкоголь, про що їй старша дівчинка зробила зауваження. У відповідь підозрювана схопила кухонний ніж та нанесла ним один удар по голові дитини. Дівчинка отримала різану рану лобної ділянки голови та контузію правого ока», – йдеться у повідомленні.

Попри травму, дитина змогла подзвонити матері, яка й викликала лікарів і поліцію. Підозрювану затримано. Готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

До слова, у Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини.

Згодом у вівторок, 23 грудня, у Вінницькій обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Його скликали у зв’язку з трагічним випадком у селі Серебрія Могилів-Подільського району, де від голоду померла дитина з інвалідністю. До участі в засіданні запросили представників соціальних служб, медичної сфери та освіти.

Теги: Вінниччина дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь
Дворічна дитина впала у каналізаційний колодязь: подробиці від ДСНС
11 грудня, 22:59
Після важкого поранення Роман повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від президента України
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
11 грудня, 12:52
У США жінка народила дитину в безпілотному таксі
У США жінка народила дитину в безпілотному таксі
11 грудня, 03:58
На території Ладижинської ТЕС провели обшуки та взяли зразки води, ґрунту і забруднюючої речовини
На Вінниччині стався викид мазуту в Ладижинське водосховище. Поліція відреагувала (фото)
9 грудня, 18:50
Правоохоронець разом із поліцейським офіцером громади супроводили жінку разом із хлопчиком до «Охматдиту»
Проковтнув частину ручки: поліцейські в комендантську доставили півторарічного хлопчика в «Охматдит» 
9 грудня, 09:18
Справа про поділ майна сім'ї експрезидента триває дев'ять місяців
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
2 грудня, 11:39
Азіатський лев у Гуджараті почав частіше нападати на людей
Азіатські леви з'їли двох дітей в Індії за три дні
28 листопада, 15:52
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
25 листопада, 13:31
Режисер опублікував зворушливе фото руки новонародженої доньки
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я
24 листопада, 14:16

Новини

На Вінниччині жінка напала з ножем на дитину знайомої
На Вінниччині жінка напала з ножем на дитину знайомої
Смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю від голоду: з'явилися нові деталі
Смерть 10-річного хлопчика з інвалідністю від голоду: з'явилися нові деталі
У Вінницькому індустріальному професійному коледжі відкрили навчально-виробничу майстерню
У Вінницькому індустріальному професійному коледжі відкрили навчально-виробничу майстерню
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
Трагедія у Козятині: поліція розслідує смерть п’ятимісячної дитини
Трагедія у Козятині: поліція розслідує смерть п’ятимісячної дитини
У Вінниці під колесами потяга загинула 18-річна студентка
У Вінниці під колесами потяга загинула 18-річна студентка

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua