Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
На Вінниччині обстріл пошкодив 14 будинків
фото: Наталя Заболотна

У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, господарські споруди

У Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджені 14 будинків, зокрема 8 житлових. Про це повідомила 23 грудня перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

За її словами, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, господарські споруди.

Вибиті вікна та пошкоджені дахи: наслідки обстрілів на Вінниччині
Вибиті вікна та пошкоджені дахи: наслідки обстрілів на Вінниччині
фото: Наталя Заболотна
На Вінниччині через обстріл пошкоджені 14 будинків
На Вінниччині через обстріл пошкоджені 14 будинків
фото: Наталя Заболотна
Обстріл на Вінниччині: пошкоджені дахи, фасади та вікна 14 будинків
Обстріл на Вінниччині: пошкоджені дахи, фасади та вікна 14 будинків
фото: Наталя Заболотна

Місцева влада вже проводить оцінку пошкоджень. На місця також виїхали представники міжнародних фондів, які допоможуть з відновленням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет.

Станом на 06:03 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». 

Читайте також:

Теги: росія обстріл Вінниця війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аудити й ревізії стосуються 86 суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу
Великий аудит оборонки. «Главком» отримав перелік підприємств (документ)
Сьогодні, 12:22
У Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку
Нічна атака на Київщину: у Вишгородському районі загинула жінка, троє людей поранені
Сьогодні, 09:42
Україна повернула тіла полеглих воїнів
Україна повернула тіла полеглих воїнів
19 грудня, 11:25
Аеропорти України будуть готуватися до відновлення рейсів після відкриття повітряного простору
Коли запрацюють аеропорти після війни? Державіаслужба назвала терміни
17 грудня, 18:31
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
15 грудня, 15:02
Володимир Зеленський назвав головні умови для проведення виборів в Україні
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
11 грудня, 18:00
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
Скільки американців проти будь-яких поступок України на користь Росії? Опитування
7 грудня, 04:56
Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
5 грудня, 05:04
Актор компенсував потерпілому $23 тис. за заподіяну шкоду здоров'ю
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі
28 листопада, 11:36

Новини

Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель
Трагедія у Козятині: поліція розслідує смерть п’ятимісячної дитини
Трагедія у Козятині: поліція розслідує смерть п’ятимісячної дитини
У Вінниці під колесами потяга загинула 18-річна студентка
У Вінниці під колесами потяга загинула 18-річна студентка
Справа військового, чий будинок знесли шахраї: з'явилися нові деталі
Справа військового, чий будинок знесли шахраї: з'явилися нові деталі
На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
На Вінниччині викрито потужний підпільний цех з виробництва рідин для електронних сигарет (фото)
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.
На Вінниччині затримано нападників, що вимагали у подружжя $200 тис.

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:47
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua