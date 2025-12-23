Російська атака на Вінниччину: пошкоджено понад 10 будівель

У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, господарські споруди

У Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджені 14 будинків, зокрема 8 житлових. Про це повідомила 23 грудня перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

За її словами, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади, господарські споруди.

Вибиті вікна та пошкоджені дахи: наслідки обстрілів на Вінниччині фото: Наталя Заболотна

Місцева влада вже проводить оцінку пошкоджень. На місця також виїхали представники міжнародних фондів, які допоможуть з відновленням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет.

Станом на 06:03 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».