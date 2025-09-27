Головна Скотч Здоров'я
У Німеччині зафіксовано рекордну кількість випадків зараження сифілісом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Найвищий ризик зараження сифілісом спостерігається у великих містах, як Берлін, Гамбург, Кельн, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен
Переважну більшість інфікованих становлять чоловіки, які мають сексуальні контакти з чоловіками

У Німеччині зафіксовано рекордну кількість випадків зараження сифілісом. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), у 2024 році було діагностовано 9519 випадків цієї інфекції, що передається переважно статевим шляхом. Це на 3,9% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Переважну більшість інфікованих становлять чоловіки, які мають сексуальні контакти з чоловіками. Жінки торік склали лише 7,6% від загальної кількості хворих.

Водночас, RKI зазначає цікаву динаміку: порівняно з 2023 роком, частка заражень сифілісом через гетеросексуальні контакти дещо зросла. Натомість, частка інфекцій, переданих через контакти між чоловіками, незначно знизилася.

Середній вік пацієнтів становить 41 рік. Найвищий ризик зараження традиційно спостерігається у великих містах країни, таких як Берлін, Гамбург, Кельн, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен.

Симптоми інфікування сифілісом проявляються приблизно у половини заражених. Хвороба розвивається у три стадії:

  • Перша стадія: Через кілька днів або тижнів після зараження з'являються невеликі виразки в ротовій порожнині та в ділянці геніталій.
  • Друга стадія: Характеризується появою висипки з червоними плямами, часто на долонях.
  • Третя стадія: Може розвинутися через кілька років. На цьому етапі відбувається серйозне ураження кровоносних судин та центральної нервової системи.

RKI підкреслює, що антибіотики ефективні навіть на пізніх стадіях хвороби, проте вакцини від сифілісу не існує. Найефективнішим захистом від інфекції залишаються бар'єрні засоби, наприклад, презервативи.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень зараження ВІЛ серед російських військових зріс на 2000%. Такі дані наводить «Фонд Карнегі за міжнародний мир» у своїй доповіді.

Як зазначається, різке зростання кількості інфікувань спричинене як обставинами на фронті, зокрема, незахищеними статевими контактами серед солдатів та вживанням наркотиків, так і державною політикою. Під прикриттям «захисту традиційних цінностей» російська влада обмежила діяльність організацій, що займались профілактикою та інформуванням населення про ВІЛ.

За інформацією фонду, на кінець 2022 року кількість заражених у лавах армії перевищила довоєнні показники в 13 разів, а до кінця 2024 року цей показник виросте у 20 разів. 

Теги: здоров'я Німеччина хвороба

