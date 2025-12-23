Головна Вінниця Новини
Обрано ректора Вінницького національного аграрного університету

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Обрано ректора Вінницького національного аграрного університету
Григорій Калетнік
фото: vinbazar

Білецький каже, що прибуття особового складу росіян не перекриває їхні втрати на лінії бойового зіткнення

9 грудня у Вінницькому національному аграрному університеті відбулися вибори ректора. Перемогу здобув Григорій Калетнік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Vinbazar.com, який дізнався про обрання ректора з відповіді на інформаційний запит до Міністерства освіти та науки України. 

За інформацією виборчої комісії університету у виборах ректора взяло участь 610 осіб при загальній кількості виборців 628 осіб, внесених до виборчих списків. За результатами виборів голоси між кандидатами розподілилися таким чином:

  • Калетнік Григорій Миколайович - 585 голосів (96 %);
  • Хмельовський Василь Степанович - 12 голосів (2 %);
  • не підтримую жодного кандидата - 5 голосів (1 %).

Офіційно результатів виборів не оголошували а ні у МОН, а ні Вінницькому національному аграрному університеті. На сайті закладу освіти Григорій Калетник досі вказаний, як «президент» – представницька посада, яку він займав з 2013 року. Ректором зазначений Віктор Мазур.

Іншим претендентом на крісло був Василь Хмельовський – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Біографія Григорія Калетніка, яку наводять у ВНАУ

Народився 2 травня 1949 року у селі Клембівка Ямпільського району Вінницької області. У 1971 році закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію, здобувши спеціальність інженера-механіка сільського господарства. У цьому ж році розпочав свою трудову діяльність на посаді головного інженера колгоспу ім. Калініна у с. Пороги Ямпільського району (1971-1973). З 1973 по 1975 рік працював головним інженером-механіком, заступником начальника управління сільського господарства Ямпільського райвиконкому. З 1975 по 1979 рік – керуючий Ямпільським районним об’єднанням «Сільгосптехніка». З 1979 року голова колгоспу ім. Ілліча с. Велика Кісниця, Ямпільський район.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Використання бактеріальної закваски "Літосил" при силосуванні кукурудзи і бурякового жому» (Українська сільськогосподарська академія).

Ділові якості, професіоналізм, небайдужість до проблем села сприяли подальшому кар’єрному росту Григорія Калетніка. Більше двох з половиною років (1992–1994 рр.) він був Представником Президента України в Ямпільському районі. З 1994 по 1998 рік – депутатом Вінницької обласної ради другого скликання. У 1994 році призначений на посаду директора Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції – генерального директора Вінницького науково-виробничого об’єднання «Еліта», с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область. А з 1996 року Григорій Калетнік - генеральний директор Вінницького обласного державного об’єднання спиртової та горілчаної промисловості «Поділляспирт», м. Вінниця.

У 1998 році Григорій Миколайович здобуває другу вищу освіту та спеціальність інженера-економіста в Українському державному університеті харчових технологій, м. Київ.

Григорій Калетнік неодноразово обирався депутатом місцевих рад та Верховної Ради України, адже його життєва позиція завжди була близька та зрозуміла людям.

У квітні 1998 р. Г.М. Калетніка обрали (на альтернативній основі) головою Вінницької обласної ради. У 2002 р. – народним депутатом України 4-го скликання по 15-му багатомандатному виборчому округу, а ще через два роки очолив Вінницьку обласну державну адміністрацію.

У 2006 р. - обраний народним депутатом України 5-го скликання, у 2010 р. - 6-го скликання, у 2012 р. – народним депутатом України 7-го скликання по виборчому округу № 18, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. За час роботи у Верховній Раді України став автором понад 80-ти законів з питань розвитку аграрного сектору економіки, земельних питань, енергетичної, екологічної та продовольчої безпеки держави, з яких 50 підтримані на пленарних засіданнях українського парламенту і набули чинності законів.

З 2008 року Григорій Калетнік розпочинає свою наукову діяльність у стінах Вінницького національного аграрного університету на посаді доцента кафедри сільськогосподарських машин. У 2009 році захищає докторську дисертацію на тему «Розвиток ринку біопалив в Україні» (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН). У цьому ж році колектив обирає його ректором університету. У 2010 році присвоєно вчене звання професора. З 2013 року – по теперішній час – президент Вінницького національного аграрного університету, академік Національної академії аграрних наук України.

Також, на початку 2026 року обиратимуть керівників у ще двох університетах міста. Вибори ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського оголошено на 12 лютого 2026 року, а Вінницького національного технічного університету проведуть 17 лютого 2026 року. 

