Кліщовий енцефаліт: чи ризикують українці підхопити страшну хворобу у цьому сезоні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кліщовий енцефаліт: чи ризикують українці підхопити страшну хворобу у цьому сезоні
Вірус, який спричиняє кліщовий енцефаліт, передається через укуси кліщів
колаж: glavcom.ua

У низці європейських країн людей вакцинують проти кліщового енцефаліту, але не в Україні

Лікар-інфекціоніст Надія Дребот розповіла про ризики зараження кліщовим енцефалітом в Україні та надала рекомендації щодо профілактики. За її словами, попри те, що в Європі від цієї хвороби вакцинують, Україна не належить до ендемічних зон. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ».

Інфекціоніст пояснила, що укус кліща може спричинити кілька захворювань. На місці укусу може виникнути локальний запальний процес. Крім того, кліщі можуть переносити не лише віруси, а й бактерії, що спричиняють хвороби, як, наприклад, бореліоз, який лікується антибіотиками. Також існує ризик виникнення кліщового паралічу, спричиненого нейротоксином. Саме тому після укусу слід одразу звернутися до лікаря.

Надія Дребот наголосила, що вірус, який спричиняє кліщовий енцефаліт, передається через укуси кліщів, проте Україна не є ендемічною зоною для цього захворювання. Водночас ендемічні зони розташовані в країнах Балтії, Чехії, Німеччині, а також у країні, назву якої лікар «і вимовляти не хоче».

В Україні є вакцина від кліщового енцефаліту, але вона не безкоштовна. Лікар рекомендує робити щеплення, якщо ви плануєте поїздку до країн, які є ендемічними зонами для цього захворювання. Зокрема, існують вакцини «ТікоВак» та «ТікоВак Джуніор», які виробляються компанією Pfizer.

Нагадаємо, інфекціоніст Надія Дребот розповіла про те, що потрібно робити, якщо після прогулянки у людини виявили кліща, і чи потрібно перевіряти комаху на наявність інфекцій. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ».

За словами Дребот, кліщ не підлягає обстеженню, а дослідження популяції кліщів – це парафія ентомологів. Інфекціоніст розповідає, що спершу слід з'ясувати наявність доступу до до медичної допомоги.

До слова, кліщ – літня небезпека, про яку з року в рік попереджують медики і ЗМІ. Однак якщо запитати пересічну людину, у чому, власне, полягає проблема, та як їй запобігти, відповіді можуть здивувати. Хтось досі може говорити, що комарі теж кусаються, не варто звертати увагу на укуси комах, бо ніяких кліщів не боялися у «радянському дитинстві», гралися у траві, лежали у саду під деревами, і горя не знали.

здоров'я лікар аналізи кліщ Надія Дребот хвороба

