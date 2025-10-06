У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів

Вчені зафіксували появу у Великій Британії єгипетського та тигрового комарів

Британське агентство з безпеки охорони здоров'я (UKHSA) випустило термінове попередження про те, що в країні виявилося два види комарів, здатних поширювати три смертельні тропічні хвороби. Вчені зафіксували появу у Великій Британії єгипетського та тигрового комарів. Вони можуть переносити лихоманки денге, чикунгунья та Зіка. Про це пише «Главком» з посиланням на dailymail.co.uk.

За словами фахівців UKHSA, яйця обох видів комара були знайдені на складі поряд з аеропортом Хітроу та на трасі М20. Наявні дані свідчать, що вони поки що не вкоренилися у Великій Британії. Але експерти заявляють, що зміна клімату сприяє проникненню таких комах до країни.

Єгипетський і тигровий комарі раніше жили лише в регіонах Африки та Азії. Наразі вони поширилися на територію Південної та Центральної Європи. «Виявлення тигрового комара у Великій Британії – примітна і важлива подія для моніторингу, але вона може не становити безпосередньої загрози громадській охороні здоров'я», – зазначила фахівець з екології інфекційних захворювань з Університету Глазго Гізер Фергюсон.

Швидше за все, комарі потрапили до Великобританії на машинах, які приїхали з Німеччини, Франції, Італії та Іспанії. Однак ймовірність їхнього поширення в королівстві практично дорівнює нулю, заявили вчені.

