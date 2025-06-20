На Вінниччині зафіксовано спалах африканської чуми свиней

Серед населення проводиться роз’яснювальна робота щодо питань запобігання і боротьби з африканською чумою свиней

У Вінницькій області з 17 червня розпочато роботу відповідно до плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання африканської чуми свиней Цибулівського лісництва Ободівської сільської територіальної громади, Гайсинського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

«Організовано два карантинних пости, забезпечено особовий склад для роботи блокпостів. Проводиться обробка коліс автотранспорту задіяного в проведених заходах дезинфікуючими засобами. Здійснюється контроль за перевезенням живих свиней та продукції з них. Серед населення проводиться роз’яснювальна робота щодо питань запобігання і боротьби з африканською чумою свиней», – йдеться у повідомленні.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна. У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Нагадаємо, що у липні 2024 року у селі Велика Кісниця Могилів-Подільського району, що на Вінниччині, було виявлено африканську чуму свиней.