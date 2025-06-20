Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині зафіксовано спалах африканської чуми свиней

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині зафіксовано спалах африканської чуми свиней
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед населення проводиться роз’яснювальна робота щодо питань запобігання і боротьби з африканською чумою свиней

У Вінницькій області з 17 червня розпочато роботу відповідно до плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання африканської чуми свиней Цибулівського лісництва Ободівської сільської територіальної громади, Гайсинського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

«Організовано два карантинних пости, забезпечено особовий склад для роботи блокпостів. Проводиться обробка коліс автотранспорту задіяного в проведених заходах дезинфікуючими засобами. Здійснюється контроль за перевезенням живих свиней та продукції з них. Серед населення проводиться роз’яснювальна робота щодо питань запобігання і боротьби з африканською чумою свиней», – йдеться у повідомленні.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Нагадаємо, що у липні 2024 року у селі Велика Кісниця Могилів-Подільського району, що на Вінниччині, було виявлено африканську чуму свиней.

Теги: Вінниччина свині

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Вінниччині прикордонники зірвали нічну «мандрівку в ластах» до Молдови
Прикордонники затримали ухилянтів, які у ластах намагалися перепливти Дністер
18 червня, 20:28
Прикордонники затримали подружжя, яке намагалося незаконно виїхати з України
Чоловік одружився з колишньою тещею, щоб виїхати за кордон
16 червня, 15:39
Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації
13 червня, 10:31
Попри значний переляк, дитина трималася мужньо
На Вінниччині рятувальники визволили хлопчика, що застряг у металевому паркані
10 червня, 16:25
Окрім інжиру, біля будинку господині ростуть цитрусові, а також папая та маракуя
На Вінниччині жінка вирощує тропічні фрукти
8 червня, 17:15
Чоловік вчиняв домашнє насильство відносно матері
На Вінниччині поліцейські впіймали чоловіка, який дві доби переховувався у землянці
3 червня, 17:31
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)
Підтоплені приміщення і повалені дерева: наслідки негоди на Вінниччині (фото)
28 травня, 11:09
У Жмеринці відкрили пам’ятник Ярославу Христюку
Захисниця «Азовсталі» Пташка відвідала відкриття пам’ятника полеглому коханому
24 травня, 07:23
Мати загиблого захисника Оксана їхала на могилу до сина, але її водій висадив з автобуса
Скандал у Козятині: водій автобуса відмовив у проїзді матері загиблого захисника
23 травня, 18:48

Новини

На Вінниччині зафіксовано спалах африканської чуми свиней
На Вінниччині зафіксовано спалах африканської чуми свиней
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації
На Вінниччині двоє чоловіків викрали та катували односельця
На Вінниччині двоє чоловіків викрали та катували односельця
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко
Трагедія на Вінниччині: чоловік потонув, перепливаючи річку
Трагедія на Вінниччині: чоловік потонув, перепливаючи річку
У Вінниці поліція затримала чоловіка, який побив жінку та стріляв у перехожого
У Вінниці поліція затримала чоловіка, який побив жінку та стріляв у перехожого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
26K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
25K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
12K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»
11K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua