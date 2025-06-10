На Вінниччині рятувальники визволили хлопчика, що застряг у металевому паркані

У Вінницькій області рятувальники звільнили 6-річного хлопчика з паркану

Учора ввечері, 9 червня, у селі Сосонка Стрижавської громади стався інцидент, що вимагав оперативного втручання рятувальників. 6-річний хлопчик під час гри намагався перелізти через огорожу, прямуючи за котом, але втратив рівновагу і випадково настромився ручкою на металеву конструкцію паркану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Батьки дитини миттєво зреагували на ситуацію та викликали Службу порятунку. Фахівці ДСНС, прибувши на місце події, використали гідравлічний інструмент, щоб обережно вирізати частину огорожі. Хлопчика швидко звільнили та передали медикам для надання необхідної допомоги.

Попри значний переляк, дитина трималася мужньо. За словами очевидців, найбільше хлопчик хвилювався не за своє здоров'я, а за те, «щоб його не сварили за те, що рятувальники розрізали паркан».

Нагадаємо, у селищі Стрижавка чоловік вчиняв домашнє насильство відносно матері та погрожував поліцейським гранатою.