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На Вінниччині зафіксовано випадки африканської чуми свиней

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині зафіксовано випадки африканської чуми свиней
У господарстві, де підтверджено спалах африканської чуми, свиней мають умертвити і спалити
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів

У селі Велика Кісниця Могилів-Подільського району, що на Вінниччині, виявлено африканську чуму свиней. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

«Згідно з результатами досліджень випробувального центру Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, встановлено діагноз на африканську чуму свиней в ТОВ «Великокісницьке», що знаходиться за адресою: с. Велика Кісниця, Ямпільська міська територіальна громада, Могилів-Подільський район, Вінницька область», – йдеться у повідомленні.

Тварин, які знаходяться у господарстві, де підтверджено спалах африканської чуми свиней, повинні умертвити та спалити.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Нагадаємо, на Київщині було введено карантин через спалах африканської чуми.

До слова, протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС).

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Теги: Вінниччина свині АЧС хвороба тварини

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