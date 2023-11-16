Усе, що треба знати про мовне питання в Україні
«Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України»
Усі диспути навколо «статусу язика» рекомендую звести до рішення Конституційного Суду від 14.07.2021 р. Воно є остаточним, оскарженню не підлягає і проголошує укрмову каркасом державності.
Базові постулати мовного рішення Конституційного Суду:
- «Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності».
- «Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України».
- «Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад та загрожують самому існуванню державності».
- Українська мова – це мова громадянства. Володіти українською мовою – обов’язок кожного громадянина України незалежно від походження.
- Кожен громадянин вільний у виборі мови або мов для приватного спілкування.
- Російськомовність не тягне за собою мовні права. Мовні права розповсюджуються лише на нацменшину.
Хто хоче прав на язик – треба оголосити себе і вважати себе росіянином. Себто представником нацменшини. Таким є базовий постулат мовного рішення Конституційного Суду від 14.07.2021 р.
На цій ноті всі дискусії вважаю закритими.
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