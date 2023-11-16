Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Усе, що треба знати про мовне питання в Україні

glavcom.ua
Українська мова – це мова громадянства. Володіти українською мовою – обов’язок кожного громадянина України незалежно від походження
фото з відкритих джерел

«Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України»

Усі диспути навколо «статусу язика» рекомендую звести до рішення Конституційного Суду від 14.07.2021 р. Воно є остаточним, оскарженню не підлягає і проголошує укрмову каркасом державності.

Базові постулати мовного рішення Конституційного Суду:

  1. «Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності».
  2. «Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України».
  3. «Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад та загрожують самому існуванню державності».
  4. Українська мова – це мова громадянства. Володіти українською мовою – обов’язок кожного громадянина України незалежно від походження.
  5. Кожен громадянин вільний у виборі мови або мов для приватного спілкування.
  6. Російськомовність не тягне за собою мовні права. Мовні права розповсюджуються лише на нацменшину.

Хто хоче прав на язик – треба оголосити себе і вважати себе росіянином. Себто представником нацменшини. Таким є базовий постулат мовного рішення Конституційного Суду від 14.07.2021 р.

На цій ноті всі дискусії вважаю закритими.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові українська мова Конституція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
10 листопада, 03:44
Для того, щоб отримати доплати військовим потрібно виконувати бойові завдання
Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати
6 листопада, 16:45
Окупант охоче долучився до так званої Спеціальної воєнної операції в Україні
ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці
4 листопада, 22:09
Російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми»
«М'ясні штурми» окупантів на Херсонщині: у мережі з’явилося відео
4 листопада, 18:23
Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW
Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW
27 жовтня, 06:40
Петро Порошенко продовжує возити допомогу для бійців на фронті
Порошенко привіз техніку для ремонту бойових машин бригадам у Мар’їнці, Авдіївці та Куп’янську Волонтерська ініціатива
20 жовтня, 19:35
Сьогодні під ранок рашисти вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини
Ворог вгатив авіаснарядами по Оріхову, ракетний удар на Харківщині: ситуація в регіонах
20 жовтня, 12:20
ЦАХАЛ заявив, що вбив голову військового крила Комітетів народного опору в Газі
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію голови Комітету народного опору Гази
19 жовтня, 09:55
Сектор Газа зазнав авіаударів з боку Ізраїлю, після терористичної атаки ХАМАСу
Чому Єгипет не відкриє кордони з Сектором Гази?
16 жовтня, 09:13

Остап Дроздов

Усе, що треба знати про мовне питання в Україні
Усе, що треба знати про мовне питання в Україні
Демократія ризикує опинитися у меншості
Демократія ризикує опинитися у меншості
Заборона Московської церкви. Ще дуже рано радіти
Заборона Московської церкви. Ще дуже рано радіти
Екзестенційна війна – це вирок
Екзестенційна війна – це вирок
Повернення біженців. А куди їм повертатися?
Повернення біженців. А куди їм повертатися?
БРІКС помер, але замість нього з'явилось дещо гірше
БРІКС помер, але замість нього з'явилось дещо гірше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
У німецьких супермаркетах дефіцит деяких продуктів, й ось чому
9741
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
7311
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
4736
Притула розповів про «втому від війни»: відповідь військових не забарилася
4474
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
4237
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту