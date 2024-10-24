Сім’я голови МСЕК Вінниччини отримує доходи від фірми російського бізнесмена Григоришина

За 2023 рік Юлія Даниленко задекларувала доходи від ТОВ «Енера Вінниця», яку контролює Костянтин Григоришин

Голова вінницької обласної МСЕК Юлія Даниленко за 2023 рік задекларувала майже 3 млн грн доходів. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?».

Згідно з її е-декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Однак це не всі виявлені кошти. Інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн.

Прикметно, що Даниленко та її чоловік відобразили 981 тис. грн доходів від ТОВ «Енера Вінниця». Фірма спеціалізується на торгівлі електроенергією. За даними аналітичної системи YouControl, «Енера Вінниця» входить до групи «Енергетичний стандарт», яку контролює російсько-український бізнесмен, Костянтин Григоришин.

На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини тримала 1 млн грн і 8,6 тис. євро, готівкою – 150 тис. грн. Також сім’ї Даниленків належить будинок площею 196,7 кв. м у Вінниці, чотири квартири загальною площею 225,2 кв. м у Вінниці, 25 земельних ділянок загальною площею 16,1 га (з них п’ять ділянок в оренді).

Автопарк посадовиці складається з Tesla Model 3, 2019 року випуску за ціною – 58 тис. грн, Mitsubishi Pajero, 2016 року випуску і Mitsubishi Outlander, 2021 року випуску вартістю 750 тис. грн.

Крім цього, протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини дарувала гроші – загалом 3 млн грн. Однак ім’я того, кому надійшли ці мільйони, посадовиця не розкрила.

Нагадаємо, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.

22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій(МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.