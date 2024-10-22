У Вінниці опалення подали вже до 60% багатоповерхівок

У місті продовжують вмикати опалення

У вівторок, 22 жовтня, Вінниця продовжує входити в опалювальний сезон. Тепло до житлових будинків підключають поетапно. Про це повідомили у Цілодобовій варті міста Вінниця.

У перший день до опалення подали вже до 60% багатоповерхівок.

Наразі, щоб забезпечити оселі вінничан теплом, усі причетні служби та підприємства працюють у посиленому режимі. У центрі уваги також – якість та безперебійність надання інших комунальних послуг.

Нагадаємо, що у Києві житлові будинки почнуть підключати до опалення, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня по 30 квітня 2025 року, тобто протягом опалювального сезону, діятиме знижений тариф на електроенергію для побутових споживачів, які проживають у житлових будинках, обладнаних в установленому порядку електричними опалювальними котлами.